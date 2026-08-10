Tupungato ya tiene a sus clasificados para la etapa provincial de los Juegos Sanmartinianos

Luego de las competencias realizadas durante julio y los primeros días de agosto, Tupungato definió a los deportistas y equipos que avanzaron a la etapa provincial de los Juegos Sanmartinianos, uno de los programas deportivos más importantes de Mendoza. La instancia departamental reunió a estudiantes, atletas y equipos independientes en distintas disciplinas con el objetivo de conseguir un lugar en la siguiente fase.

Las jornadas incluyeron encuentros de básquet 3×3, vóley, beach vóley y futsal, además de pruebas de atletismo convencional, atletismo adaptado y tiro, donde los mejores desempeños lograron la clasificación. También hubo disciplinas que accedieron directamente a la etapa provincial al no registrar rivales en el departamento, entre ellas boxeo, vóley sentado, boccia, tenis de mesa adaptado, karate, rugby seven, hockey seven, BMX, tenis y levantamiento de pesas.

La mayor parte de las competencias se desarrolló en el Polideportivo Municipal Francisco Rizzo, con el apoyo del Club Social y Deportivo Tupungato, que cedió sus instalaciones para algunas actividades. Además, la Municipalidad colaboró con el traslado de las delegaciones y la organización deportiva a través de la Dirección de Deportes y Recreación.

En paralelo, los Juegos Sanmartinianos para personas mayores continúan disputando la instancia departamental en disciplinas como newcom, sapo, tejo, ajedrez, natación y orientación. Quienes resulten clasificados representarán a Tupungato en la etapa provincial, donde competirán junto a delegaciones de toda Mendoza.