Tupungato y la Justicia dieron una charla sobre las consecuencias de las amenazas en escuelas

El lunes 27 de abril, autoridades municipales y del Poder Judicial visitaron la Esc. República Italiana en turno mañana y la Esc. Domingo F. Sarmiento en turno tarde. La actividad tuvo como eje principal informar a los jóvenes sobre las consecuencias legales de las amenazas, incluso cuando son realizadas en tono de broma o en el contexto de desafíos virales.

La jueza de familia Rebeca Ropero fue la principal oradora de la jornada matutina. A través de una exposición clara y accesible, explicó que estas conductas están descritas en el Código Penal Argentino y en el Código Contravencional de Mendoza. En ese sentido, detalló que pueden encuadrarse en delitos como Intimidación Pública (art. 211), Amenazas (art. 149 bis) o Apología del delito (art. 213). Las sanciones pueden incluir multas, arresto o incluso medidas como la asistencia obligatoria a espacios terapéuticos familiares, según lo establecido en la normativa provincial.

“La idea es que los adolescentes tomen conciencia de que estas acciones no son un juego. Pueden tener consecuencias legales tanto para ellos como para sus familias”, explicó la magistrada. Además, remarcó que, dependiendo de la edad, los jóvenes pueden ser considerados responsables de un delito, y que también existe responsabilidad de los adultos a cargo en caso de incumplimiento del deber de vigilancia.

Por su parte, la Regente de la Esc. Italiana, Florencia Venturi, valoró el compromiso de la comunidad educativa frente a la situación. “Activamos el protocolo institucional y tanto los estudiantes como las familias respondieron con mucha responsabilidad”, indicó.

Desde la Dirección de Educación, Laura Ravinale subrayó la necesidad de abordar esta problemática de manera articulada. “Es fundamental que los jóvenes comprendan que este tipo de retos no son un juego y que tienen consecuencias reales”, expresó. En relación a los protocolos implementados por la Dirección General de Escuelas, explicó que los mismos apuntan a evitar situaciones de alarma y garantizar la continuidad de las clases, estableciendo lineamientos claros para la actuación institucional.

Las autoridades coincidieron en la importancia de sostener estos espacios de diálogo y prevención, así como de fortalecer el trabajo conjunto entre escuelas, familias y organismos del Estado para evitar la repetición de estos hechos.