Tupungato vivió un emotivo acto por el Día del Himno con niños, familias y una multitud en la plaza

Tupungato fue escenario de una emotiva conmemoración por el Día del Himno Nacional Argentino. Frente a la plaza departamental, niñas y niños de salita de 5 años del JIE N° 0-025 “Sol de Tupungato” protagonizaron un acto que reunió a familias, docentes, autoridades y vecinos en una jornada atravesada por el sentimiento patrio.

La actividad estuvo encabezada por el intendente Gustavo Aguilera y la directora de la institución, Cinthia Sabatini, en el marco del proyecto “Nuestras voces se unen, por una misma canción”, una propuesta educativa nacida en 2011 que busca acercar a las infancias al significado del Himno Nacional Argentino mediante experiencias pedagógicas y comunitarias. La iniciativa incluso fue declarada de Interés Departamental en 2013 por el Concejo Deliberante.

Durante el acto, las estrofas del Himno fueron interpretadas por la Banda de Música del Servicio Penitenciario “San Miguel Arcángel”, generando uno de los momentos más emotivos de la jornada. El silencio respetuoso, las voces de los más pequeños y el acompañamiento de las familias transformaron la plaza en un verdadero encuentro de identidad y memoria colectiva.

La directora Sabatini destacó que el proyecto se encuentra “muy arraigado” en la institución y aseguró que el trabajo sobre los símbolos patrios se extenderá durante todo el ciclo lectivo (y no únicamente durante mayo). Además, remarcó el compromiso de las docentes y el entusiasmo con el que los chicos participan de talleres y actividades lúdicas vinculadas a la historia nacional.

Al finalizar, los asistentes recorrieron distintos stands con producciones artesanales y trabajos realizados por estudiantes junto a sus familias y docentes. Este año (por disposiciones de la Dirección General de Escuelas sobre salidas escolares) solo una parte del alumnado pudo participar del acto central, mientras que el resto presentará su muestra pedagógica dentro del establecimiento ubicado en calle Secundino Gómez y Mathons.