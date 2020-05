Por Fiama Castillo

Les reparten café y tortitas a diversos rubros que se encuentran cumpliendo funciones y trabajando en diversos distritos de Tupungato ante la pandemia.

La acción solidaria surgió de reuniones que han tenido entre los veteranos y además con la idea de continuar las acciones de Veteranos de Mendoza en donde realizan lo mismo con diversos alimentos. Además los Héroes de Malvinas tupungatinos están inscriptos en el Ministerio de Salud para ser voluntarios en el caso que surja la necesidad de respaldar.

“…Estamos apoyando a quienes están en primera línea, tratando de acompañar para que no se sientan solos y devolver lo que pasó en 1982 cuando la gente donaba, ahora como veteranos nos toca el apoyo logístico…” comentó Mario Agüero.

Los beneficiarios de este acto son los profesionales de salud, seguridad, policías, inspectores de tránsito, empleados municipales, recolectores de residuos, entre otros. “…les damos una alegría, nos gusta sorprenderlos y aparte tenemos contacto con ellos, nos comentan sus problemas, situaciones, es gratificante…” mencionó.





Hace 15 días que iniciaron el recorrido de diversos puntos del Departamento y cada vez se conoce más los rostros de los héroes que siguen luchando en cuarentena.

San José, Gualtallary, Cordón del Plata, Villa Bastia, Zampal, La Arboleda, son algunos de los distritos dentro de los recorridos de los veteranos, “…nos paramos, les dejamos el cafecito y seguimos camino hacia todos los puestos fijos además de centros de salud, CIC y donde realizan actividades el personal municipal…”.

Los productos que se entregan (café-tortita-factura) son donados por los mismos veteranos, compran con su dinero y otros colaboran con tortitas, cargan combustible, etc. “…un día nos llegó la donación del RIM 11 Gral. Las Heras, nos entregaron café y azúcar, después el Sub Oficial Campos dona todos los días que salimos, dos docenas de facturas, pero en realidad no solicitamos ayuda a nadie, el que se entera va donando, todo es bienvenido…” expresó Agüero.

También recibieron la ayuda de “Ricardo Malisani” del Hotel de Turismo, facilitó los termos de gran capacidad para evitar transitar con una cantidad elevada de recipientes. Aportó a la facilidad de circular y capacidad de café distribuido.

“…Esta vez nos toca a nosotros, así como nos llegaban los cigarrillos, el chocolate, la bufanda, el gorrito, y bueno nos toca a nosotros devolver un poco, con un café y una torta a la gente que más se expone a los contagios…”.

La acción solidaria impactó en los trabajadores tupungatinos que se encuentran en función, y es una alegría para aliviar las diversas preocupaciones que se presentan en la labor diaria. La respuestas que recibieron los veteranos son reconfortantes, “…una señorita policía nos dijo que esto no nos corresponde y le respondimos que para nosotros es una obligación moral…” anunció.

La red solidaria de Veteranos permite sostener la acción al pasar los días, el aporte de cada miembro es importante. Cabe mencionar que la Familia Chambi donó 40 tortas fritas para distribuir. De esta manera tratan de llegar a cada rincón.

Mario comentó que es importante realizar esta acción, “…Esto es recordar lo que recibíamos, el chocolate caliente que para nosotros era algo preciado, especial y ahora agradezco a Dios que yo pueda hacerlo llegar al médico, enfermero y gente parada…”.

Los veteranos llevan todas las medidas de prevención correspondientes y tratan de no exponer a nadie en su acto, sino poder efectuarlo bajo un protocolo sanitario.

La guerra del enemigo que no se ve continúa y el mensaje sigue siendo claro, se fomenta la responsabilidad social, “…si yo me cuido, cuido al otro…”.

“…Lo primero que aprendimos en la guerra es ser solidarios con los nuestros, y eso debemos hacer, cuidarnos entre todos…” finalizó Mario Agüero en nuestro medio.