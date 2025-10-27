Tupungato: varias personas fueron detenidas en operativos preventivos

Durante el fin de semana, la Unidad Especial de Patrullaje realizó una serie de operativos preventivos en el departamento de Tupungato. Donde lograron recuperar elementos robados, detener personas por distintos hechos y secuestrar estupefacientes.

El primer suceso se dio en calle Belgrano Norte, donde los policías estaban trabajando sobre una incidencia, cuando notaron dos bicicletas que habían sido hurtadas.

La segunda eventualidad se dio en diversos puntos del departamento. Y es que, los efectivos encontraron a cinco personas en estado de ebriedad en la vía pública, por lo que se les iniciaron procesos contravencionales.

En este contexto, el personal policial pasaba por el callejón Amin, cuando logró detener a un hombre que llevaba una bolsa con cogollos de marihuana y un cigarrillo de la misma sustancia. El mismo fue trasladado a la Comisaría 20 del departamento.

Finalmente, la Policía pudo detener a cinco personas y trasladarlas a la sede policial, todas por tener medidas pendientes con la Justicia. Aunque una de estas estaba con un pedido de captura.