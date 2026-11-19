Durante la madrugada de este jueves, pasadas las 3:30, personal de la Policía radicado en Comisaría 20 dio intervención en un hecho delictivo dentro del departamento de Tupungato. Más específicamente, en el interior del barrio Aero Club.

Según informaron, un llamado ingresó al 911 para dar alerta sobre la presencia de tres individuos ocasionando daños en una camioneta que se encontraba estacionada en la calle. Ante esto, los efectivos se trasladaron al lugar y entrevistaron a la víctima.

Este, un hombre de 43 años, mostró que su camioneta Volkswagen Amarok había sido atacada y le habían roto dos cristales del costado derecho y habían revuelto el interior. Contando, además, que en la guantera llevaba dos sobre con casi $250.000.

Con esta declaración, las autoridades comenzaron a investigar la posible sustracción de este dinero y la vandalización del vehículo en horas de la madrugada. El caso quedó en manos de la Justicia y ahora interviene la Policía Científica.