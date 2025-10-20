Tupungato: una multitud de vecinos participó en la “Caminata Rosa” por la prevención del cáncer de mama

Las calles del centro de Tupungato se tiñeron de rosa este fin de semana durante la segunda edición de la Caminata Rosa, un evento que busca visibilizar la lucha contra el cáncer de mama y promover su prevención y detección temprana. La actividad, organizada por la Municipalidad de Tupungato, el Área Sanitaria Departamental y la Liga de Lucha Contra el Cáncer (LILCEC), reunió a familias, instituciones y vecinos en una tarde cargada de esperanza y compromiso.

Desde la Rotonda del Trabajador, punto de partida de la caminata, los participantes recibieron gorras, pecheras y botellas de agua color rosa, el tono que simboliza la causa. A lo largo del recorrido por el Boulevard Correa, una camioneta dispensadora de agua acompañó al grupo para garantizar la hidratación, mientras el color, la alegría y la empatía marcaban el paso de cada participante.

En la primera parada, frente al reloj de la Rotonda Urquiza, el Taller de Canto Solista emocionó al público con una interpretación de “Honrar la vida” y “Mejor que ayer”, de Diego Torres. El momento se completó con una intervención artística de cuadros que reflejaban el poder del arte para sanar, concientizar y unir a la comunidad.

El trayecto continuó hacia la plaza departamental, donde los comercios locales se sumaron con vidrieras decoradas en rosa, lazos y carteles alusivos al mensaje de prevención. Al llegar al punto final, los caminantes fueron recibidos con frutas frescas, una clase de zumba y ejercicios de estiramiento, guiados por profesores del área de Deportes y Recreación.

El cierre de la jornada tuvo un tono profundamente humano: mujeres que superaron el cáncer compartieron sus historias de vida, generando aplausos, lágrimas y una renovada conciencia colectiva. Además, se instalaron puestos de artesanos, bodegas y carpas de salud pública y privada, donde se ofreció asesoramiento médico, degustaciones y sorteos de premios donados por comercios y vecinas. Entre los obsequios más destacados, se sortearon turnos ginecológicos gratuitos y una torta artesanal elaborada por la LILCEC.

Durante toda la tarde, la empatía, la prevención y el cuidado fueron los verdaderos protagonistas. Tupungato volvió a demostrar que la unión comunitaria puede salvar vidas y que hablar de prevención es también una forma de celebrar la vida con amor y conciencia.