Tupungato: una mujer salió de su casa y al regresar le habían robado hasta la cocina

En la madrugada de este miércoles, una mujer fue víctima de un hecho delictivo en su vivienda del barrio 2 de Abril, dentro del departamento de Tupungato.

Y es que, según informaron, esta persona había salido de su domicilio y al regresar, cerca de las 1:30, se encontró que autores desconocidos habían roto la reja de acceso e ingresado a la propiedad para robar objetos de valor y uso cotidiano.

Entre las cosas que se llevaron, se encontraba una heladera, cocina, garrafa de 45 kilos, herramientas varias, amoladora y un taladro. Además de distinto elemento valiosos que no fueron descriptos por las autoridades policiales.

Este caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de Tupungato y de los efectivos de la Comisaría 20.