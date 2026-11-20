Un grave episodio de violencia se registró este jueves al mediodía en la escuela Gino Greco del distrito de Santa Clara en Tupungato, donde una madre amenazó a las autoridades del establecimiento.

El hecho ocurrió en el marco de un acto escolar que se desarrolló durante la jornada. Debido a antecedentes de conflictividad vinculados con la mujer, el establecimiento había contado con presencia policial preventiva hasta la finalización de la actividad.

Sin embargo, cuando los efectivos se retiraron, y según el relato de testigos del hecho, la situación volvió a complicarse. La mujer comenzó a amenazar a una docente que estaba a cargo y el conflicto llegó hasta la directora, quien intervino ante la gravedad de lo que estaba sucediendo.

Las amenazas que motivaron la intervención policial

En medio del enfrentamiento, la madre habría lanzado una fuerte amenaza contra la directora del establecimiento. Según la denuncia, le dijo: “Aguantate los balazos y te prendo fuego la escuela“.

Ante la gravedad de las expresiones, se realizó un llamado al 911 para solicitar nuevamente la presencia policial. La patrulla regresó al establecimiento.

La denuncia fue radicada en la comisaría del Cordón del Plata, donde quedó asentado lo ocurrido durante el episodio.

El caso generó preocupación en la comunidad educativa, tanto por las amenazas dirigidas contra las autoridades como por la posibilidad de que la violencia escalara dentro de un ámbito escolar.