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Tupungato: un repartidor de 70 años fue víctima de un asalto mientras trabajaba

El hecho quedó en manos de efectivos de la Comisaría 20, aunque no se logró detener a nadie hasta el momento.

Durante la noche del jueves, personal de la Policía de Mendoza dio asistencia a un hombre de 76 años que fue víctima de un robo en el casco céntrico del departamento de Tupungato. Más específicamente entre las calles Belgrano Norte y Talcahuano.

Según informaron, un llamado ingresó al 911 dando un pedido de auxilio desde dentro de una furgoneta Renault Master ubicada entre dichas calles. Ante esto, las autoridades se trasladaron al lugar y encontraron a un hombre dentro del vehículo.

En este momento, los policías hablaron con él y les relató que estaba descendiendo de la camioneta con la que reparte fiambre, cuando varios desconocidos lo abordaron y le robaron mercadería, un teléfono y dinero en efectivo.

Ante esto, personal tomó la denuncia y se dio intervención al ayudante del fiscal, quien dispuso la participación de la Policía Científica y de Investigaciones.

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