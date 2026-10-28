Tupungato: un hombre recibió 10 meses de prisión por incumplir una restricción hacia su ex pareja

Un hombre identificado como Nahuel Chanampa fue condenado a 10 meses de prisión efectiva en Tupungato por incumplir una medida judicial de protección hacia su expareja. La sentencia fue dictada el martes 27 de octubre por el juez Martinelli, luego de que el acusado fuera detenido por personal policial durante el último fin de semana.

El hecho ocurrió el sábado 23 de octubre en el barrio Arco Iris, donde los efectivos intervinieron ante la violación de una prohibición de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Familia de Tupungato. Según informó el medio el Post, la condena se dictó bajo la figura de reincidencia, ya que el hombre había recibido el 14 de septiembre una pena de ejecución condicional por una agresión contra la misma mujer.

Tras la resolución judicial, Chanampa fue trasladado al penal para comenzar a cumplir la pena de prisión efectiva. La medida se adoptó luego de un proceso judicial que avanzó mediante el procedimiento de flagrancia, un mecanismo que permite agilizar la intervención de la Justicia cuando se cumplen determinados requisitos legales.

Según la información oficial, la solicitud de audiencia ingresó el primer día hábil posterior a la detención y la sentencia se dictó al día siguiente. De esta manera, la Justicia resolvió imponer una pena de cumplimiento efectivo por el incumplimiento de la restricción, con el antecedente de una condena previa vinculada con la misma víctima.