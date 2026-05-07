Tupungato: un hombre llevaba 20 gramos de marihuana y terminó detenido

Durante la siesta del miércoles, la Policía pudo detener a un hombre de 22 años que transportaba estupefacientes por Tupungato. Este hecho se dio entre las calles Tierra del Fuego y Sebastián Vives del Cordón del Plata.

Según informaron, personal de Cuerpos Especiales estaba realizando patrullaje preventivo en la cercanía del Loteo Bazán, cuando vieron a unos sujetos que intentaban evitar la presencia policial y se escondían entre los vehículos estacionados.

Ante esto, los efectivos los pararon y procedieron a identificarlos, además de que se los requisó para ver si tenían algo ilegal. En ese momento, estos encontraron una riñonera verde con 15 envoltorios de nylon que llevaban marihuana.

Por esta situación, se hizo presente personal de la Policía Contra el Narcotráfico, quienes realizaron el pesaje de la sustancia y determinaron el secuestro de los 20 gramos de marihuana. Mientras que el sujeto quedó a disposición de la Justicia Federal.