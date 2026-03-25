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Tupungato: un hombre intentó robar en un complejo de departamentos y terminó detenido

El sujeto fue encontrado tras varias denuncias y terminó siendo aprehendido por los efectivos de la UEP de Tupungato

En la madrugada del sábado, pasadas las 3, personal de la Policía de Mendoza logró frenar un intento de robo dentro del departamento de Tupungato; hecho que dejó a una persona mayor de edad a disposición de la Justicia.

Según informaron, un llamado ingresó al 911 y alertó sobre un robo activo en un complejo de departamentos en el callejón Luconi, ante esto un móvil de la Unidad Especial de Patrullaje se trasladó al lugar mientras el CEO les daba características aportadas por vecinos.

Con esos datos, al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un sujeto que coincidía con las características y procedieron a detenerlo inmediatamente. Siendo trasladado a la Comisaría 20 para que lo ingresen por intento de robo.

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