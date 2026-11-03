Search
Instagram Facebook Twitter
Imagen ilustrativa.
Ordenanza

Tupungato, Tunuyán y San Carlos se unirán para coordinar el servicio de cementerios en el Valle de Uco

Tupungato busca saldar una problemática estructural de espacio proyectando una solución sanitaria segura, moderna y coordinada a escala regional.

Frente a las severas limitaciones físicas y estructurales que afronta el Cementerio Municipal de Tupungato para responder a la demanda local en el mediano plazo, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 34. La medida faculta al Departamento Ejecutivo a integrar al predio privado “Parque Descanso” como una extensión operativa del sistema cementerial público, garantizando la continuidad e higiene del servicio mortuorio.

La decisión se fundamenta en el deber del Estado municipal de velar por la salubridad, la policía mortuoria y la protección ambiental bajo criterios de universalidad. Al constatar que “Parque Descanso” cumple con los estándares técnicos, sanitarios y de trazabilidad exigidos por la legislación provincial y municipal, la comuna resolvió articular su capacidad instalada sin relegar el control ni la regulación pública.

Control estatal y supervisión directa

A pesar de la incorporación del predio como unidad operativa complementaria para inhumaciones, reducciones, traslados y conservación, la normativa deja en claro que el Municipio mantendrá de forma exclusiva el poder de policía mortuoria.

En ese marco, la comuna llevará a cabo:

  • Auditorías permanentes: evaluaciones periódicas en materia técnica, sanitaria y de impacto ambiental.
  • Inspecciones e infraestructura: controles ordinarios y extraordinarios para verificar las condiciones de las cámaras, zonas de inhumación y sectores técnicos.
  • Trazabilidad estricta: fiscalización del registro documental obligando al predio a llevar un seguimiento físico y digital detallado de cada servicio (identidad del fallecido, documentación sanitaria, ubicación exacta y personal interviniente), con la presentación de informes mensuales y trimestrales al Municipio.

Uno de los aspectos más sobresalientes de la ordenanza radica en su proyección interjurisdiccional. El Concejo autorizó al intendente a negociar y suscribir acuerdos no solo con el administrador de “Parque Descanso”, sino también con los municipios vecinos de Tunuyán y San Carlos.

El objetivo es entablar un Convenio Tripartito que establezca un órgano de coordinación regional para optimizar recursos, homologar estándares sanitarios en el Valle de Uco y permitir el uso compartido e intermunicipal de la infraestructura bajo condiciones de reciprocidad y responsabilidad compartida.

Contratos a largo plazo y reglas económicas claras

Para brindar seguridad jurídica tanto a las comunas como a los usuarios, la Ordenanza N° 34 fijó los contenidos mínimos que deberán incluirse de manera obligatoria en los contratos a celebrarse:

  • Vigencia: Los convenios tendrán una duración mínima de diez (10) años, renovables automáticamente por períodos iguales, salvo denuncia fundada presentada con 180 días de antelación.
  • Esquema económico: se establecerán aranceles transparentes, mecanismos de actualización periódica y pautas para el tratamiento de expensas operativas. Cualquier ajuste de tarifas deberá ser notificado al Municipio con una antelación mínima de diez días.
  • Rescisión y responsabilidad: se estipulan cláusulas de suspensión, mecanismos para la resolución de controversias y la clara delimitación de responsabilidades civiles, administrativas y sanitarias.

ETIQUETAS:

TupungatoValle de Ucocementerio

+ Noticias

Irrigación

Pozos de Agrelo: Irrigación reglamentó la sentencia de la Corte y fijó las exigencias para otorgar permisos de agua subterránea

Por: Redacción NDI

Tragedia en Luján de Cuyo

Quién era la mujer de 88 años que murió tras el ataque de un perro en Chacras de Coria

Por: Redacción NDI

Primera División

Mendoza se paraliza: el clásico entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia ya tiene día y horario confirmados

Por: Redacción NDI

Ordenanza

Tupungato, Tunuyán y San Carlos se unirán para coordinar el servicio de cementerios en el Valle de Uco

Por: Belén García

Ordenanza

Impulso al empleo: Tupungato reglamenta el funcionamiento de los food trucks

Por: Belén García

servicio meteorológico

¿Llega el viento Zonda a Mendoza? Así estará el tiempo este martes

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter