Tupungato, Tunuyán y San Carlos se unirán para coordinar el servicio de cementerios en el Valle de Uco

Frente a las severas limitaciones físicas y estructurales que afronta el Cementerio Municipal de Tupungato para responder a la demanda local en el mediano plazo, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 34. La medida faculta al Departamento Ejecutivo a integrar al predio privado “Parque Descanso” como una extensión operativa del sistema cementerial público, garantizando la continuidad e higiene del servicio mortuorio.

La decisión se fundamenta en el deber del Estado municipal de velar por la salubridad, la policía mortuoria y la protección ambiental bajo criterios de universalidad. Al constatar que “Parque Descanso” cumple con los estándares técnicos, sanitarios y de trazabilidad exigidos por la legislación provincial y municipal, la comuna resolvió articular su capacidad instalada sin relegar el control ni la regulación pública.

Control estatal y supervisión directa

A pesar de la incorporación del predio como unidad operativa complementaria para inhumaciones, reducciones, traslados y conservación, la normativa deja en claro que el Municipio mantendrá de forma exclusiva el poder de policía mortuoria.

En ese marco, la comuna llevará a cabo:

Auditorías permanentes: evaluaciones periódicas en materia técnica, sanitaria y de impacto ambiental.

Inspecciones e infraestructura: controles ordinarios y extraordinarios para verificar las condiciones de las cámaras, zonas de inhumación y sectores técnicos.

Trazabilidad estricta: fiscalización del registro documental obligando al predio a llevar un seguimiento físico y digital detallado de cada servicio (identidad del fallecido, documentación sanitaria, ubicación exacta y personal interviniente), con la presentación de informes mensuales y trimestrales al Municipio.



Uno de los aspectos más sobresalientes de la ordenanza radica en su proyección interjurisdiccional. El Concejo autorizó al intendente a negociar y suscribir acuerdos no solo con el administrador de “Parque Descanso”, sino también con los municipios vecinos de Tunuyán y San Carlos.

El objetivo es entablar un Convenio Tripartito que establezca un órgano de coordinación regional para optimizar recursos, homologar estándares sanitarios en el Valle de Uco y permitir el uso compartido e intermunicipal de la infraestructura bajo condiciones de reciprocidad y responsabilidad compartida.

Contratos a largo plazo y reglas económicas claras

Para brindar seguridad jurídica tanto a las comunas como a los usuarios, la Ordenanza N° 34 fijó los contenidos mínimos que deberán incluirse de manera obligatoria en los contratos a celebrarse: