Tupungato: tras la crecida, piden priorizar la construcción de un puente sobre el arroyo Anchayuyo

El reclamo por la infraestructura en la Ruta Provincial 86 sumó un nuevo capítulo legislativo. La diputada radical Eugenia De Marchi presentó un proyecto para que la construcción del puente sobre el Arroyo Anchayuyo sea priorizada dentro del Presupuesto 2026 de Mendoza, buscando dar respuesta a un problema que afecta diariamente a miles de mendocinos.

El Arroyo Anchayuyo es el punto crítico de ingreso al Valle de Uco. La Ruta 86 funciona como el cordón umbilical que une la ciudad de Tupungato con Los Cerrillos, y desde allí, con los departamentos de Luján de Cuyo y la Ciudad de Mendoza.

Actualmente, el cruce depende de las condiciones climáticas. Según detalla el proyecto, las precipitaciones frecuentes provocan crecidas que interrumpen totalmente la circulación. El episodio más reciente ocurrió el hace pocos días, cuando una gran masa de agua dejó intransitable la vía durante horas, afectando no solo a particulares sino también al transporte de carga y de pasajeros.

Impacto en números

La relevancia de la obra se sustenta en el flujo vehicular que soporta la zona:

2.500 vehículos circulan diariamente por el sector.

El volumen aumenta considerablemente durante fines de semana y épocas de vacaciones, debido al auge del turismo enológico y de montaña.

A la espera del financiamiento

Si bien la obra ya se encuentra contemplada en el “Anexo I- Plan plurianual de inversión pública sujeta a financiamiento 2026”, la iniciativa de De Marchi busca que el Ejecutivo provincial le asigne la partida presupuestaria necesaria para que los trabajos comiencen efectivamente el próximo año.

Con este paso, se busca terminar con el aislamiento temporal que sufre Tupungato cada vez que las tormentas de verano golpean la precordillera, garantizando una conexión segura y permanente para una de las regiones productivas más importantes de la provincia.