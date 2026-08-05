Tupungato suma nuevas ediciones de la Ecoferia y el Paseo Artesanal

La Municipalidad de Tupungato confirmó una nueva edición de la Ecoferia y del Paseo Artesanal, dos iniciativas que se desarrollarán durante agosto con el propósito de impulsar el trabajo de emprendedores, artesanos y productores locales, al tiempo que fomentan el consumo de productos elaborados en el departamento.

La primera actividad será la Ecoferia, que tendrá lugar el viernes 7 de agosto, de 9 a 14, en Plaza Piaggi. Organizada por el área de Desarrollo Económico junto al INTA, la propuesta ofrecerá frutas y verduras de huerta, plantines, panificados, bebidas, cosmética natural, sahumerios, decoración, indumentaria y otros productos artesanales, todos elaborados por emprendedores de la zona.

En tanto, el domingo 16 de agosto, en el marco de los festejos por el Día del Niño, se realizará una nueva edición del Paseo Artesanal Tupungato sobre calle Mathons, entre las 16 y las 21. El evento reunirá puestos de artesanos y emprendedores con una amplia variedad de productos, además de food trucks, ofreciendo una propuesta pensada tanto para vecinos como para turistas.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política destinada a fortalecer el desarrollo económico local y acompañar el crecimiento de los pequeños emprendedores, mediante distintas herramientas de apoyo y espacios de comercialización. Quienes deseen participar en futuras ediciones pueden solicitar información en el Anexo Municipal, ubicado en Beltrán 43, de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas.