Tupungato será parte del Paseo de la Fuente en el Parque General San Martín

Tupungato participará por segunda vez en el evento “Paseo de la Fuente – Especial Primavera”, una propuesta del Gobierno de Mendoza que reúne a unidades productivas para exhibir y comercializar sus productos en un entorno natural y convocante.

La actividad se realizará en el Parque General San Martín, frente a la emblemática Fuente de los Continentes, y ofrecerá al público la oportunidad de conocer y adquirir artículos elaborados por emprendedoras y emprendedores tupungatinos.

El departamento reafirma su compromiso con el impulso a la producción de sus artesanos y la promoción de sus emprendimientos en espacios de alta visibilidad en la provincia para alentar el trabajo genuino y fortalecer la economía social.

Tupungato en la Ciudad

Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre de 11 a 20 hs. en el Parque General San Martín – Frente a la Fuente de los Continentes.