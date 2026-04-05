Tupungato: secuestraron dos motos adulteradas y dos personas quedaron detenidas

La Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato llevó adelante distintos operativos que permitieron el secuestro de dos motocicletas adulteradas y la detención de sus conductores, además de la aprehensión de un hombre por hurto en una finca.

El primero de los procedimientos se registró el jueves en calle La Costa, en la zona de El Peral, donde motoristas policiales detuvieron la marcha de una motocicleta de baja cilindrada. Al controlar la documentación, constataron que los datos de la cédula no coincidían con el número de motor, por lo que el rodado fue secuestrado y trasladado a la Comisaría 20, junto con su conductor en calidad de aprehendido.

Minutos más tarde, en otro control realizado en calle Iriarte y La Manga, en El Zampal, los efectivos detectaron una segunda motocicleta en situación irregular. El conductor manifestó no poseer documentación y que el vehículo había sido armado con distintas partes. Al verificarlo, los policías constataron que el número de motor estaba limado, por lo que se dispuso el secuestro del rodado y la detención del conductor.

En paralelo, el viernes por la tarde, personal policial intervino en un procedimiento por hurto en inmediaciones del callejón comunero, en el Loteo Moyano. Allí, los efectivos sorprendieron a un hombre que salía de una finca con dos bolsas de nueces, por lo que fue aprehendido en el lugar.

Durante el operativo se secuestraron dos bolsas con aproximadamente 40 kilos de nuez variedad Chandler, con un valor cercano a 300 mil pesos.