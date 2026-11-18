La jornada se realizará el miércoles 25 de noviembre, de 9.30 a 13h, en el Hotel Turismo Tupungato, ubicado en Av. Belgrano 1060.

La propuesta es impulsada por el Hospital General Las Heras, el Área Sanitaria Tupungato y la Dirección Regional de Salud Valle de Uco, en el marco de la campaña “Sangre de Campeones”, organizada por Fundación Grupo América junto al Club Sportivo Independiente Rivadavia, el Centro Regional de Hemoterapia y el Incaimen.

Durante el encuentro, quienes se acerquen podrán participar de la colecta voluntaria de sangre y también inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, ampliando las posibilidades de encontrar donantes compatibles para pacientes que necesitan un trasplante.

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa pueden registrarse completando el Formulario de Inscripción de la convocatoria en la página de DonArg.

La invitación es para toda persona que tenga entre 16 y 65 años, con un peso mayor a 50 kg., que no se haya realizado un tatuaje en los últimos 6 meses y que hayan transcurrido más de 4 meses desde la última vez que donó sangre, además de cumplir el resto de requisitos que indica el registro.

Quienes se anoten el día de la donación tener a bien recordar: