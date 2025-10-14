Tupungato se tiñe de rosa: llega la segunda caminata “Unidas por lo Único”

Tupungato se prepara para una jornada especial: este sábado 18 de octubre se realizará la Segunda Edición de la Caminata Rosa, bajo el lema mundial «Unidas por lo Único», una propuesta que apunta a generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico precoz y el autocuidado.

La actividad es organizada por el Área de Género, Diversidad y Masculinidad de la Municipalidad de Tupungato, junto al Área Sanitaria local, la Liga de Lucha Contra el Cáncer (LILCEC) y diversas instituciones de la comunidad. Se trata de una oportunidad para unirse en la lucha contra el cáncer de mama, visibilizar la importancia de la prevención y acompañar a quienes han transitado o transitan esta enfermedad.

La concentración será a las 17.30 h en la Rotonda del Trabajador, en el distrito El Peral. Desde allí comenzará la Caminata Rosa, que recorrerá el Boulevard Correa hasta la Rotonda Urquiza, donde se desarrollarán intervenciones artísticas. Luego, la marcha continuará por Avenida Belgrano, con otra parada en la Plaza de los Juegos Infantiles, para finalmente llegar a la Explanada Municipal.

En el cierre habrá una charla sobre autocuidados a cargo de la Lic. Chiconi, además de testimonios reales, presentaciones artísticas y sorteos. También se entregarán vouchers para chequeos ginecológicos gratuitos y ecografías mamarias, en colaboración con Valle Andino. A todos los participantes se les brindará una merienda saludable.

Como parte de la propuesta, se podrá recorrer el Paseo Artesanal, ideal para elegir obsequios en la previa del Día de la Madre.

Las autoridades solicitan a quienes participen asistir con una prenda rosada, llevar agua, gorra o sombrero y protegerse del sol para evitar golpes de calor. Además, se invita a llevar el mate y compartir una jornada comunitaria cargada de simbolismo, prevención y unión.