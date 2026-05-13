Tupungato se suma al programa “Mi Escritura” para facilitar la regularización de viviendas

A través de la ordenanza 8, la Municipalidad de Tupungato oficializó su adhesión a la Ley Provincial N° 9.632, sumándose formalmente al programa “Mi Escritura”. Esta iniciativa busca simplificar y acelerar los trámites para que los vecinos que cumplan con ciertos requisitos puedan obtener, finalmente, la escritura definitiva de sus hogares.

La normativa local faculta al Departamento Ejecutivo a otorgar todas las exenciones impositivas, certificados y documentación que hagan falta para destrabar los procesos de regularización dominial en el departamento.

El principal atractivo de esta adhesión radica en los alivios económicos y administrativos que recibirán los beneficiarios. Entre los puntos más destacados de la ordenanza se encuentran:

Se eliminarán los aranceles correspondientes a los derechos de transferencia.

Los vecinos podrán tramitar y recibir su título de propiedad incluso si el inmueble registra deudas acumuladas, asumiendo el compromiso de regularizarlas formalmente en el marco del programa.



Para llevar la teoría a la práctica, el Concejo Deliberante también aprobó un Convenio de Cooperación fundamental.

En mayo del año pasado la Legislatura aprobó la norma conocida como Mi Escritura que permitirá que alrededor de 40.000 familias mendocinas puedan acceder finalmente a la escritura de sus viviendas.

Esta norma, impulsada por el Ejecutivo provincial, busca resolver una deuda histórica del Estado con miles de familias que fueron adjudicatarias del IPV o que recibieron su vivienda mediante entidades intermedias. En muchos de los casos, las viviendas ya se encuentran canceladas pero aún no cuentan con la documentación legal que acredite su propiedad.