Tupungato se prepara para su aniversario: convocan a vecinos y gauchos para la cabalgata y el desfile

El mes de noviembre se vivirá con espíritu festivo y comunitario en Tupungato, que celebrará su 167° aniversario con una agenda cargada de actividades culturales, tradicionales y solidarias. Desde la Municipalidad invitaron a toda la ciudadanía a sumarse a la Cabalgata al Cristo Rey y al Desfile Escolar, Cívico y Militar, dos eventos centrales que marcarán el corazón de los festejos en el Valle de Uco.

Las convocatorias estarán abiertas del martes 14 al viernes 31 de octubre, período en el que se recibirán las inscripciones de los participantes para luego coordinar los detalles logísticos y de organización. El objetivo, explicaron desde el municipio, es fortalecer el sentido de comunidad, fomentar el intercambio económico entre emprendedores y comerciantes locales, y brindar espacio a las Promos Estudiantiles 2025 para que continúen recaudando fondos para sus fiestas y viajes de egresados.

La 12ª edición de la Cabalgata al Cristo Rey se realizará el domingo 2 de noviembre desde las 8 de la mañana. Las agrupaciones gauchas interesadas podrán anotarse de lunes a viernes, de 8 a 14 h, en la Dirección de Cultura, ubicada en el Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de Julio 175).

Por su parte, el Desfile Escolar, Cívico y Militar tendrá lugar el jueves 7 de noviembre desde las 17 h, con la participación de escuelas, fuerzas de seguridad, academias de danza, clubes deportivos, colectividades y agrupaciones gauchas, que recorrerán las calles principales de Tupungato y la Avenida Belgrano. Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, de 9 a 20 h, en la Dirección de Deportes y Recreación, dentro del Polideportivo Municipal “Prof. Francisco Rizzo” (calle Mosconi 791).

Las instituciones deberán presentar una glosa de hasta 100 palabras al momento de la inscripción, requisito excluyente para formar parte del desfile.

Con una propuesta que combina tradición, participación ciudadana y desarrollo local, Tupungato se alista para celebrar su historia con alegría y unión, reafirmando su identidad como uno de los departamentos más vibrantes del Valle de Uco.