Un robo terminó con final feliz en Tupungato. Luego de la viralización de un video donde un joven robaba ropa de un local, su padre se enteró, se acercó al local y pagó lo sustraído.

El robo y la viralización de imágenes del delito son moneda corriente, con la masividad de las redes sociales. En este caso se trata de un hecho ocurrido en Tupungato, donde una mujer expresó su «cansancio» por ser víctima reiterada de robos.

Esto provocó que la mujer publicara un video en redes sociales, donde se podía ver como un muchacho llevaba ropa sin pagarla y se la guardaba entre sus pertenencias, mientras su amigo compraba. La filmación se compartió rápidamente y miles de personas pudieron visualizarla, entre ellos el papá de quien cometió el delito.

Hoy, después de que la víctima de robo recibiera el dinero de lo sustraído, decidió borrar el video » Ya estoy cansada que me roben siempre se perdía las prendas como no tenía las cámaras antes no podía ver por eso me frustre cuando lo vi las cámaras por eso lo publique a todo nos cuesta todos trabajamos con esfuerzo y los otros dos chicos que no tienen nada que ver están jugando sin saber bien a los dos chicos. Ellos no tienen nada ver ellos compraron normalmente como cualquier otro comprador les pido mil disculpas a los padres por no aclarar bien ayer y el del otro chico vino el padre a pagar de la prenda no jueguen más ya está pagado la prenda eso es todo qué quería aclarar» comentó Claudia en redes.