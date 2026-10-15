Tupungato reunirá a emprendedores del Valle de Uco en dos jornadas de trabajo

Tupungato será escenario de la segunda edición de la Semana Global del Emprendimiento del Valle de Uco, una iniciativa que busca fortalecer los proyectos y las empresas de Tupungato, Tunuyán y San Carlos mediante la capacitación, el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades. Las actividades se desarrollarán de 9 a 16 en el Hotel Turismo Tupungato y sus alrededores, sobre avenida Belgrano, donde se concentrarán propuestas destinadas a emprendedores, jóvenes innovadores y empresas de la región.

La programación combinará actividades en espacios interiores y al aire libre. Dentro del hotel habrá conferencias, paneles de debate, stands de bodegas, puntos de información institucional y una Sala de Jóvenes Innovadores. En el exterior funcionará el Paseo de Emprendedores, con propuestas gastronómicas, marcas locales, productores y expositores de los tres departamentos. La participación será libre y gratuita, aunque algunas actividades requerirán inscripción previa, para las que próximamente se habilitará un formulario de registro.

La primera jornada, el miércoles 11 de noviembre, comenzará con la acreditación y la bienvenida, seguidas por la charla Historias que venden, a cargo del especialista Esteban Ruiz. También habrá una mesa de jóvenes emprendedores del Valle de Uco, una exposición sobre el desarrollo de Petlove en el mundo digital y una presentación del Instituto Tecnológico Universitario sobre el uso de la inteligencia artificial para potenciar negocios.

El viernes 13, la agenda incluirá una charla sobre los desafíos de las empresas familiares, a cargo de Leandro Benedetti, y una disertación de César Muñoz sobre asociativismo y desarrollo local. Además, referentes regionales compartirán sus trayectorias y se presentará el proyecto audiovisual Emprender Joven, de la Escuela N.º 4-256 Ojo de Agua. El cierre de las actividades programadas contará con Federico Robello, fundador y CEO de Guchini, quien abordará el papel de las redes sociales, la construcción de marca y las estrategias de crecimiento para emprendimientos.