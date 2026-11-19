Alrededor de 600 niños y niñas participaron este miércoles de una jornada por el 37° aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, realizada en la cancha del Polideportivo Municipal de Tupungato. El encuentro convocó a estudiantes de séptimo grado de escuelas primarias, integrantes de hogares alternativos, Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI), representantes de los CDYF de Tunuyán, niños del Club de Fútbol Juvenil y del Hogar Albergue Yapeyú de San Carlos.

La actividad contó con la presencia del intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, y de la directora de Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Mendoza, Jéssica Benítez, además de docentes y referentes institucionales. Aguilera destacó que el departamento vuelva a ser sede regional por segundo año consecutivo, mientras que Benítez explicó que la celebración forma parte de una propuesta provincial destinada a promover los derechos de las infancias y adolescencias. Además, señaló que el encuentro funcionó como cierre de los talleres de promoción de derechos desarrollados durante el año en escuelas, hogares e instituciones.

Durante la mañana se organizaron espacios de artes plásticas, radio abierta, filosofía con niños y juegos, junto con distintas propuestas deportivas y recreativas. También hubo presentaciones de la Banda Militar Talcahuano, un grupo folklórico de Tunuyán, una clase de zumba a cargo de Griselda Álvarez, un espectáculo de los Caporales San José y un cierre musical con un trío de raperos.

Por otra parte, los organizadores garantizaron el acompañamiento alimentario de los participantes con una merienda saludable de frutas, jugos y agua, ofrecida por el programa provincial, y un almuerzo de panchos a cargo del Municipio. La iniciativa continuará en otros puntos de Mendoza, con encuentros previstos en Godoy Cruz y General Alvear, para extender la celebración y el trabajo de promoción de derechos a diferentes regiones de la provincia.