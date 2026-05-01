Tupungato renovó el techo del Centro Universitario y así cambió el futuro de más de 800 estudiantes

La reparación del Centro Regional Universitario Tupungato ya es una realidad. Luego de los destrozos ocasionados por el temporal de noviembre de 2025, se completó una intervención estructural que apunta a resolver problemas históricos del edificio y a mejorar el entorno donde estudian más de 800 personas.

La obra consistió en la instalación de una nueva cubierta metálica superpuesta al techo original (sin necesidad de desmontar la estructura previa), con un diseño a dos aguas que favorece el drenaje del agua de lluvia. Este sistema elimina filtraciones y evita el uso de canaletas tradicionales (frecuentemente obstruidas por residuos), una de las principales causas del deterioro edilicio.

Además, se logró avanzar sin afectar el funcionamiento diario del establecimiento. Las clases continuaron con normalidad durante toda la ejecución (sin interrupciones en la actividad académica), lo que permitió sostener el ritmo educativo mientras se realizaban las mejoras.

El impacto de esta obra trasciende lo edilicio. En el predio funcionan múltiples propuestas formativas (como carreras del Instituto Tecnológico Universitario y del Instituto de Educación Superior), además de programas como Mendoza Futura, la Escuela de Ajedrez “Pablo Agostinelli” y la Licenciatura en Enfermería. También operan un Centro Educativo de Primera Infancia y espacios de formación para adultos.

En ese contexto, la renovación del techo no solo resuelve un problema estructural, sino que fortalece la calidad educativa y las condiciones de aprendizaje en uno de los polos académicos más importantes del Valle de Uco.