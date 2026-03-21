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SÁBADO DELICTIVO

Tupungato: recuperaron 240 kilos de nueces y detuvieron a un hombre que intentó robar en un complejo de departamentos

Cuatro hombres fueron aprehendidos por el hurto de los frutos secos, de los cuales uno tenía una medida pendiente desde 2026. El intento de ingreso al complejo de departamentos se logró frustrar en horas de la madrugada luego de un llamado al 911.

Un operativo policial llevado a cabo en las últimas horas permitió recuperar 240 kilos de nueces robadas en Tupungato, hecho por el cual resultaron aprehendidos cuatro hombres. De acuerdo a lo detallado, los frutos secos sustraídos se encontraban distribuidos en nueve bolsas.

Foto: Prensa del Gobierno de Mendoza.

Según el reporte policial, cuatro sujetos fueron puestos a disposición de la Justicia por hurto simple en grado de tentativa, mientras que otros tres fueron trasladados para averiguación de antecedentes. Cabe destacar que uno de los aprehendidos tenía una medida pendiente desde 2016.

La intervención -llevada a cabo por la Unidad Especial de Patrullaje (UEP)- formó parte de distintos controles que se llevaron a cabo en el departamento, los cuales incluyen patrullajes diurnos en moto en zonas productivas y recorridos nocturnos en móviles, donde el personal entrevista a propietarios, serenos y vigiladores en las fincas.

Un hombre fue detenido tras un intento de robo a un complejo de departamentos

Por otra parte, durante la madrugada de este sábado un llamado al 911 alertó sobre un intento de robo en un complejo de departamentos ubicado en callejón Luconi y Asistente Ubilla, también en Tupungato.

El informe oficial detalla que la víctima observó a través de cámaras de seguridad a un hombre que intentaba ingresar a su vivienda. Ante esta situación, le informó las características del malhechor al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) del Valle de Uco.

Foto: Prensa del Gobierno de Mendoza.

Con esta información, los oficiales se dirigieron al lugar, donde lograron identificar a un sospechoso que coincidía con la descripción. El hombre fue aprehendido en el lugar y trasladado a la Comisaría 20 por disposición de la Oficina Fiscal interviniente.

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