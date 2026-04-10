Tupungato recuerda que está prohibido quemar hojas y basura

La Municipalidad de Tupungato recuerda a la comunidad que está prohibida la quema de hojas secas y cualquier tipo de residuos a cielo abierto en todo el territorio de Mendoza por la Ley Provincial N° 6099 y la Ordenanza Municipal N° 16/2024.

Desde el área de Gestión Ambiental se recomienda a los vecinos barrer y embolsar correctamente las hojas, a fin de evitar obstrucciones en acequias y en la vía pública. Asimismo, se informó que la Dirección de Servicios Generales realizará la recolección correspondiente.

La quema es una acción que genera graves consecuencias como contaminación atmosférica debido a la liberación de partículas en el aire, y también causa efectos adversos en la salud de la población, aún más en aquellas personas con enfermedades respiratorias.

Las hojas secas pueden reutilizarse como un recurso beneficioso para jardines y espacios verdes, ya que al descomponerse aportan nutrientes al suelo, protegen las raíces del frío y favorecen el desarrollo de microorganismos.