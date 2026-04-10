Search
Instagram Facebook Twitter
tiempo otoño
leyes

Tupungato recuerda que está prohibido quemar hojas y basura

Los vecinos buscan mantener limpias sus veredas así como las acequias de sus frentes, y esta práctica debe ser la adecuada para no afectar el ambiente e incumplir con las normativas legales vigentes.

La Municipalidad de Tupungato recuerda a la comunidad que está prohibida la quema de hojas secas y cualquier tipo de residuos a cielo abierto en todo el territorio de Mendoza por la Ley Provincial N° 6099 y la Ordenanza Municipal N° 16/2024. 

Desde el área de Gestión Ambiental se recomienda a los vecinos barrer y embolsar correctamente las hojas, a fin de evitar obstrucciones en acequias y en la vía pública. Asimismo, se informó que la Dirección de Servicios Generales realizará la recolección correspondiente.

La quema es una acción que genera graves consecuencias como contaminación atmosférica debido a la liberación de partículas en el aire, y también causa efectos adversos en la salud de la población, aún más en aquellas personas con enfermedades respiratorias.

Las hojas secas pueden reutilizarse como un recurso beneficioso para jardines y espacios verdes, ya que al descomponerse aportan nutrientes al suelo, protegen las raíces del frío y favorecen el desarrollo de microorganismos.

ETIQUETAS:

TupungatoOtoñoquemarhojaslegislación

+ Noticias

Fondos del Resarcimiento

Ya avanzan las obras para la refuncionalización de la Ruta 143 que conecta San Carlos con San Rafael

Por: Redacción NDI

oportunidades

San Carlos abrió la Escuela Municipal de Running para adolescentes

Por: Redacción NDI

leyes

Tupungato recuerda que está prohibido quemar hojas y basura

Por: Redacción NDI

deporte

Tunuyán vivirá un nuevo Festival de boxeo: cuándo es y cuánto cuesta la entrada

Por: Redacción NDI

investigación

Dos personas terminaron detenidas tras una serie de allanamientos por drogas en Tupungato

Por: Redacción NDI

Crisis

La oposición convocó a una mesa de emergencia por el deterioro económico

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter