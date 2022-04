El sábado 9 de abril se produjo un accidente de tránsito en el Departamento de Tupungato en donde la conductora que ocasionó el siniestro se dio a la fuga según indica un testigo directo.

Un testigo del hecho se comunicó con Diario NDI para dar detalles de lo sucedido. Alrededor de las 18:20 horas aproximadamente se produjo el hecho en la intercepción de Av. Belgrano. Allí circulaba un ciclista con su hijo, de sur a norte, y por Boulevard Güemes hacia el norte giró el vehículo mayor, al mando de una abogada que salía de su casa.

El accidente

«La abogada sale ligero de su casa y gira para el Oeste de Boulevard Güemes, para las montañas que da a la Belgrano, mira si viene alguien pero no vio la bicicleta que iba cerca del bordito de boulevard. Frenó cuando la bicicleta queda bajo el auto al doblar para el sur, de un poco más adelante de la senda peatonal quedó en el minimarket que son como 4 o 5 metros…” mencionó González (testigo).

En su testimonio contó a NDI que en el momento del siniestro se encontraba frente al mismo, lo que permitió apreciar de manera directa el sentido de circulación del automóvil como también el rodado menor; “…el hombre iba en la bicicleta y llevaba en el caño al niño de 13 años aproximadamente que venía de competir y llevaba su medalla. El grita al momento del choque y ahí queda debajo de la bicicleta, empezó a gatear para salirse y que no lo pisara el auto. El hombre también se salva que no lo pise porque las dos ruedas de la bici quedan agarradas al auto, por eso las ruedas están torcidas. Ella salió de una, ni siquiera frenó con el cartel que está ahí y dice pare…” expresó.

Al momento de lo sucedido, la conductora del vehículo mayor retrocede de donde se produjo el siniestro, “…parece que se asustó y se hizo para atrás, la bici quedó toda quebrada y doblada. El pibe tiene golpes en la pierna y le están haciendo estudios, el traumatólogo le dio 30 días de descanso. El hombre todavía no puede salir a trabajar porque se marea producto de sus golpes en la cabeza. Cuando el hombre se levanta a buscar el hijo salió en sentido contrario…”.

Fuga de la conductora

El menor presentó un ataque de nervios en el momento del accidente y fue asistido por los vecinos del lugar; “…ella gritaba solo que no los vio, nosotros los ayudamos a ellos. El hombre se dirigió a la señora y le pregunto cómo no los va a ver, siempre de manera educada nunca le faltó el respeto ni nada. Ella solo decía discúlpame no te vi. Ahí empezamos a querer llamar a la ambulancia, le dije que llamara ella si es abogada o a la policía y vendrían más rápido para auxiliarlos. Ella se dirigió al auto porque estaba su mamá ahí, y pensé que iba a buscar el teléfono cuando se escuchó que arrancó el auto, además de que toda la gente empezó a gritar se escapa. Salió marcha atrás y venía un auto rojo que casi choca, se mandó para su casa y cerró el portón…»comentó González sobre la acción de la conductora.



Cuando el personal policial llegó al lugar del hecho, la conductora del auto no salió de su domicilio, según el testigo insistieron entre 4 horas. “…Se presentó la Fiscal, la policía y ella no salía de su casa, hasta los de investigación y no abría la puerta. Hasta la llamaron y no atendía. Llamaron a la Fiscal quien dio la orden para que yo fuera a declarar, soy el único testigo. Cuando estaba terminando de declarar ella se entregó…”.

Declaración

La abogada involucrada, quien es miembro del Colegio de Abogados del Valle de Uco prestó declaración al presentarse en la comisaría, “…[…]ella dijo que se puso nerviosa y dispara para adentro porque a su mamá se le había subido la presión, ellas iban juntas. Dijo que le prestó ayuda a los chicos y es mentira, en ningún momento lo hizo. Fue abandono de persona, se atrincheró por horas en su casa. Los dejó ahí tirados hasta que vino la ambulancia que tardó 10 minutos como mucho, decí que justo pasó un móvil que permitió que asistan más rápido…” expresó el Testigo.

Gonzalez estuvo presente en todo el siniestro, se mostró molesto por la acción y declaración de la reconocida abogada ante la vulnerabilidad de las víctimas, “…la acción de ella al irse y no quedarse ni asistir estuvo mal, la ambulancia no tardó también podrían haber asistido a su mamá, ese es mi enojo…”

Situación actual de la causa

El caso se encuentra en investigación con la intervención de abogados en defensa de las personas que se transportaban en la bicicleta; “…Yo le presté una bici al señor para que pueda ir al trabajo aunque casi no puede aún, el niño está con controles médicos y en shock porque ni siquiera podrá competir o desarrollar su deporte. Psicológicamente está mal el pequeño porque él quiere ir a su competencia pero lamentablemente corre riesgo que le suceda algo. El hombre se golpeó con todo, más en la cabeza de todo tengo foto…”. “…Toda la gente está indignada por lo que pasó, se fue del lugar, arriesgó la vida de otras personas y se escondió, ni siquiera ahora llamó para saber cómo están…” finalizó.