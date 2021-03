La Municipalidad de Tupungato compartió la experiencia del primer adulto mayor que recibió la vacuna contra el Covid-19 se trata de Ramón González un militar retirado de 70 años recién cumplidos, quien muy contento contó: «Esto tiene una historia también, y me refiero al vacunatorio de Tupungato, porque he tenido una linda experiencia; anteriormente no me vacunaba contra la Gripe, por ejemplo, y después de un tiempo, una neumonía, decidí vacunarme y tuve muy linda experiencia de tal manera que en esta oportunidad no tuve demasiadas dudas para inscribirme, luego cuando me llegó la comunicación cumplí el horario y acá estoy, digo yo con buenas esperanzas» relata Ramón quien tiene 3 hijos y 6 nietos con quienes podrá disfrutar de nuevo sin miedos junto a su esposa.

Ramón destaca en cuanto a la decisión voluntaria de vacunación: «es muy bonito esto de la decisión porque también muestra nuestra responsabilidad para el sí o para el no, de tal manera que aquella persona que dice ‘no’ esta plenamente respaldada y al que dice ‘si’ también y esto es muy importante porque respetar la libertad es una de las cosas más lindas que nos puede pasar».

El servicio que brinda el Área de Adultos Mayores del Municipio

Es importante destacar y recordar que el Área de Adultos Mayores del Municipio se encuentra a disposición de aquellas personas mayores de 70 años que necesiten realizar la inscripción y no cuentan con los medios para efectuarla o se les dificulta completarla.



En estos días previos de inscripción más de 50 adultos se acercaron a esta Área para solicitar ayuda y acceder al turno para la vacunación a través del Municipio, por lo que desde la comuna recuerdan a quienes aún no hayan podido acceder o adquirir su turno que pueden acudir a dicha oficina, ubicada en el Anexo Municipal (calle Beltrán 43) de lunes a viernes de 7 a 13h o comunicarse al teléfono 2622577827.

Vacuna contra el Covid-19: inscripción por internet

Asimismo, se puede solicitar la inscripción a través de la página web www.mendoza.gov.ar (link: https://www.mendoza.gov.ar/vacunacion-covid-19/), recordando siempre que la vacunación es gratuita y este es el único medio oficial para concretarla, ninguna persona ajena puede presentarse en el domicilio para ofrecerle este servicio o para brindar ayuda, por lo que desde el Municipio solicitan estar alerta y no confiar en cualquier persona.

«Poder empezar con nuestros abuelos, empezarlos a vacunar y que puedan tranquilamente ya volver de a poco a una vida más normal, a poder salir, airearse, a poder visitar o que los visiten sus familiares es una situación muy sensible y muy feliz, así que vuelvo a insistir: a los que todavía no nos toca vacunarnos la mejor medida que tenemos es el uso del tapabocas, el distanciamiento social o personal y el aseo de manos, y para aquellos que ya tienen la posibilidad de vacunarse por favor no perder la oportunidad y venir» fue el pedido del Intendente Soto.