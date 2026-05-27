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Con las manos en la masa

Tupungato: quisieron robar una ferretería, los sorprendieron infraganti y terminaron en la comisaría

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la zona de Cordón del Plata. Fueron detenidos una mujer y un hombre.

Dos personas fueron detenidas durante la madrugada de este miércoles en Tupungato por intentar robar rollos de membrana de una ferretería ubicada en el distrito Cordón del Plata. Se trata de un hombre de 29 años y una mujer de 34.

De acuerdo al reporte oficial, el procedimiento se realizó cerca de la 1:30 en calle Coronado, luego de que personal policial fuera alertado sobre movimientos sospechosos en el lugar.

Al arribar a la ferretería, los efectivos observaron a una mujer en actitud sospechosa en las inmediaciones del comercio, quien al ser entrevistada se mostró nerviosa y escapó corriendo. Pese a su intento de fuga, fue detenida a pocos metros.

Posteriormente, los uniformados inspeccionaron el depósito del local y encontraron oculto entre bolsas de cemento a un hombre, quien también fue detenido en el lugar.

Durante la requisa, la Policía constató daños en el cierre perimetral del depósito y halló cinco rollos de membrana preparados junto a una puerta metálica, aparentemente listos para ser retirados del comercio.

La causa quedó bajo la órbita de la Subcomisaría Cordón del Plata.

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