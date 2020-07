Quedó registrado en las imágenes de una cámara de seguridad de un local de Tupungato. Un joven, aparentemente adolescente, extrajo una computadora, del interior de un vehículo que se encontraba estacionado.

Este martes, un robo en Tupungato, salió a la luz después de que la víctima publicara las imágenes del ladrón en un grupo de Facebook. Los integrantes del grupo utilizan la red social para hacer reclamos por la inseguridad, como así también buscar ayuda para recuperar elementos.

«Esta es la persona que hoy se robó una notebook del interior de un auto estacionado en Calle Moreno, fuera del local de Monerías. Por favor apelamos a la buena voluntad de la gente para que podamos reconocerlo, ya que en el video no se logra identificar bien. Si alguien lo reconoce x la ropa, si lo vió con la compu o directamente lo identifica por su rostro por favor que se comunique por privado», decía la víctima del robo.

Acompañado al mensaje de pedido de ayuda, las imágenes muestran como un chico transporta una computadora mientras camina por la vereda. En un momento, el muchacho gira para ver si alguien lo persigue, pero como esto no sucede, emprende su fuga, de forma tranquila.

Integrantes del grupo señalaron que este tipo de información se hace pública en repudio al delito. También destacaron que la fuerza policial no colabora con las vítcimas de robo, «Nosotros estamos cansados de que nos roben y nadie hace nada. No hacen nada para que esto no suceda, imaginate si hacen algo para recuperar las cosas que nos quitan los ladrones», contó Pricila.

Lo cierto es que los grupos en redes sociales, en muchos casos contribuyen a solucionar diferentes problemáticas y hasta sirven de «catarsis», para aquellos que piensan que no son escuchados por las instituciones públicas, o por las autoridades correspondientes.