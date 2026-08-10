Search
Instagram Facebook Twitter
Parque del Valle - Crematorio
Avances

Tupungato puso en marcha el primer crematorio del Valle de Uco: dónde queda

Cuenta con un horno de última generación y una Sala del Último Adiós. El proyecto contempla además la construcción de una capilla.

El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, dejó inaugurado el nuevo servicio de crematorio en el Cementerio Parque del Valle, ubicado en Cordón del Plata, en un proyecto que incorpora una nueva prestación para las familias de la región.

Se trata del primer crematorio del Valle de Uco y de uno de los pocos que funcionan actualmente en la provincia de Mendoza. La instalación cuenta con un horno de última generación y una Sala del Último Adiós, destinada a acompañar a familiares y allegados durante el proceso de despedida.

La iniciativa forma parte de un proyecto de desarrollo integral del predio, que contempla nuevas obras y servicios. Entre las próximas etapas se encuentra la construcción de una capilla, que permitirá sumar otro espacio para las familias que concurran al Parque del Valle.

El Cementerio Parque del Valle es un espacio municipal cuya administración se encuentra concesionada al sector privado. La instalación del crematorio fue incluida entre las obligaciones establecidas por la Municipalidad de Tupungato en el pliego licitatorio correspondiente a la concesión.

Con la puesta en funcionamiento de este servicio, Tupungato suma una nueva alternativa para las familias del Valle de Uco, al tiempo que avanza en el desarrollo de infraestructura vinculada a los servicios funerarios en la región.

ETIQUETAS:

TupungatocementerioCrematorio

+ Noticias

Avances

Tupungato puso en marcha el primer crematorio del Valle de Uco: dónde queda

Por: Redacción NDI

ATENCIÓN

ANSES: quiénes cobran durante la semana del 10 al 14 de agosto

Por: Violeta Díaz Costa

Atención

Nieve en Mendoza: cortaron la Ruta 40 entre Pareditas y El Sosneado

Por: Redacción NDI

Obras

Licitan un mega complejo de control en la frontera entre Mendoza y San Juan

Por: Belén García

NEVADAS

Récord: el Paso a Chile lleva 27 días cerrado

Por: Violeta Díaz Costa

Ordenanza

Tupungato fijó nuevas multas para quienes dejen escombros en la vía pública

Por: Belén García
Instagram Facebook Twitter