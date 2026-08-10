Tupungato puso en marcha el primer crematorio del Valle de Uco: dónde queda

El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, dejó inaugurado el nuevo servicio de crematorio en el Cementerio Parque del Valle, ubicado en Cordón del Plata, en un proyecto que incorpora una nueva prestación para las familias de la región.

Se trata del primer crematorio del Valle de Uco y de uno de los pocos que funcionan actualmente en la provincia de Mendoza. La instalación cuenta con un horno de última generación y una Sala del Último Adiós, destinada a acompañar a familiares y allegados durante el proceso de despedida.

La iniciativa forma parte de un proyecto de desarrollo integral del predio, que contempla nuevas obras y servicios. Entre las próximas etapas se encuentra la construcción de una capilla, que permitirá sumar otro espacio para las familias que concurran al Parque del Valle.

El Cementerio Parque del Valle es un espacio municipal cuya administración se encuentra concesionada al sector privado. La instalación del crematorio fue incluida entre las obligaciones establecidas por la Municipalidad de Tupungato en el pliego licitatorio correspondiente a la concesión.

Con la puesta en funcionamiento de este servicio, Tupungato suma una nueva alternativa para las familias del Valle de Uco, al tiempo que avanza en el desarrollo de infraestructura vinculada a los servicios funerarios en la región.