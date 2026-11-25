La Municipalidad de Tupungato comunicó que las y los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 11 de diciembre de 2026 para cumplir con sus obligaciones tributarias municipales. La prórroga alcanza tanto a las tasas vinculadas a inmuebles como a los derechos correspondientes a actividades comerciales.

Los fondos recaudados permiten sostener distintos servicios que se prestan en el departamento, entre ellos la recolección de residuos, la limpieza urbana, el mantenimiento de acequias y pavimentos, el cuidado del arbolado y la conservación de plazas y espacios verdes. También contribuyen al desarrollo de inspecciones y otras tareas habituales de la gestión municipal.

Quienes deseen realizar el trámite de manera digital pueden ingresar al sitio oficial tupungato.gov.ar, donde están disponibles los boletos y la opción de pago online. Para acceder, deben dirigirse a la sección “Municipio”, seleccionar “Boletos y Pagos online” y elegir la categoría “Inmueble” o “Comercio”, según corresponda. Luego deberán completar los datos solicitados, como CUIT, razón social, Objeto ID General o padrón.

También es posible efectuar el pago de forma presencial en la Oficina de Rentas del Edificio Municipal, ubicado en avenida Belgrano 348, de lunes a viernes, de 7 a 14. En esa dependencia se reciben pagos en efectivo, con tarjetas de débito y crédito, y a través de Mercado Pago. Una vez descargado el boleto, se puede consultar el detalle de los conceptos e importes, incluidos capital, recargos, apremios y descuentos, cuando corresponda.