Tupungato presentó el cronograma de castraciones en dos distritos

El programa de esterilización de animales municipal sigue la campaña en distintos puntos del departamento. Durante las últimas semanas de mayo el Quirófano Móvil brindará su atención en Ciudad y Villa Bastías para realizar esterilizaciones gratuitas de perros y gatos.
Los profesionales veterinarios atenderán por orden de llegada y realizarán hasta 10 intervenciones por jornada. Las personas interesadas deberán acercarse antes de las 8h para solicitar turno y permanecer en el lugar junto al animal hasta ser llamados.
Cronograma
- Distrito Ciudad:
- Miércoles 20 y Jueves 21 de mayo – Polideportivo Francisco Rizzo
- Distrito Villa Bastías:
- Martes 26 de mayo – Lotes Moyano
- Miércoles 27 de mayo – B° 23 de Noviembre
- Jueves 28 de mayo – B° Arco Iris
La atención será desde las 8 y se realizarán 10 esterilizaciones por jornada. Teniendo en cuenta que será un turno por persona y según orden de llegada.
Requisitos
Animales
- 8 horas de ayuno sólido.
- Hembras: no deben estar preñadas, ni amamantando y no deben haber tenido crías dentro de los 60 días anteriores.
- Felinos: contenidos en canil, bolso o mochila.
- Caninos: deben asistir con collar y correa.
Humano responsable
- Ser mayor de 18 años.
- Concurrir con una manta para abrigar al animal luego de la operación.
En caso de lluvia o condiciones climáticas adversas, el servicio quedará suspendido.