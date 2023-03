Un ícono de las celebraciones de la cosecha son los carros que presenta cada municipio provincial para presentar a sus embajadoras ante mendocinos y turistas que acuden a la Vía Blanca y Carrusel.

Ayer a las 20h Tupungato expuso su carro frente al edificio del municipio. Se dio a conocer el diseño elegido este año, donde viajarán nuestra soberana 2023 Gemina Navarro, junto a su Virreina Sara Maya y la corte que las acompaña; también un conjunto de músicos locales irá en escena cantando en vivo cuecas, gatos y tonadas para entretenimiento de todos los concurrentes a los desfiles.

Como suele hacerse en la exposición anual del transporte, se presentó a su ideadora, hubo música de estilos modernos para entretener a quienes se acercaron al lugar, también las niñas y niños pudieron ascender al móvil mientras sus acompañantes les tomaban instantáneas de ese momento donde se sentían pequeños reyes y reinas.

La división a cargo de la propuesta, en voz de su Director Macelo Pulido se refirió al encuentro y a todas las etapas de vendimia, «Es un hermoso proceso cultural que siempre arranca allá por agosto, septiembre cuando empezamos a elegir el guión de nuestra fiesta, empezamos con esos cimientos vendimiales, Bendición de los Frutos, nuestra fiesta hecha por tupungatinos y ahora Vía Blanca y Carrusel, donde mostraremos nuestro carro, que es precioso, de una propuesta novedosa trabajada con materiales reciclados, retazos, plásticos, y yo creo que es lo que se viene, no tiene precio».

El Director Pulido anticipó quiénes serán los músicos que brindarán sus espectáculos sobre el carro, animando el recorrido que el transporte realice por las calles céntricas de la Ciudad de Mendoza, «Van a haber muchas cosas, nosotros somos unos amantes de la música en vivo, nos destacamos siempre por tener grupos de folklore cuyano, esto es importante decirlo, es vendimia, es trabajo, es vid, es esfuerzo y la música cuyana es lo que viste esto. En la Vía Blanca vamos a tener al Dúo Chapel y el día sábado en el Carrusel vamos a tener a Ecos del Valle».

Entre las decenas de ciudadanos presentes, estaba presente el Intendente tupungatino quien declaró, «Quiero agradecer a todo el personal municipal porque esto, es obra de ellos que se han dedicado a hacerlo para halagar y hacer notar a nuestra Reina. Me siento feliz y melancólico porque son mis últimos actos de vendimia y son cosas que uno se va acordando de lo que hemos vivido año a año y no tengo más que palabras de agradecimiento a todos. Es algo muy hermoso y lo hacemos con mucho amor».

El diseño elegido

Este año la artista plástica Liliana Coletto fue la encargada de crear el carro, como protagonista explicó el proceso de armado -con bocetos mediante- y el paso a paso de elaboración de las piezas hasta llegar al producto final que se logró, «Fue todo un desafío porque no nos olvidemos que esto va a llevar a nuestra Reina, así que es una gran responsabilidad estar a cargo de este trabajo, el que me enorgullece haberlo podido hacer y que me hayan convocado».

Lili- como suelen llamar a la profesional- explicó que el proyecto del carro estuvo basado en la idea argumental de la Fiesta departamental de la Vendimia 2023, «Mi Valle: un Tupungato grande», eso dio pie para armar la representación artística del acceso a la localidad por Los Cerrillos, la letra corpórea de Tupungato y los viñedos que se avistan al ingresar.

«Primero hicimos un diseño después se traslada al material que vamos a utilizar, cabe aclarar que este año hemos reutilizado materiales para estar en sintonía con el tema de ecología, de no hacer demasiados gastos de cosas, hay cosas que se usaron en la Fiesta de nuestro departamento. Así que fuimos coordinando e integrando todo un poquito».

La artista habló sobre cuáles fueron esos materiales utilizados «Básicamente está todo hecho en mdf. (fibro panel de densidad media), las uvas son globos de acrílicos que fueron pintados, dándoles distintas tonalidades».

«Es un orgullo, es mantener las tradiciones que vayan pasando, aggiornando… y cada convocatoria a vendimia es un honor enorme y me encanta», cerró la profesional.

El equipo que estuvo trabajando en la base y moldeando las ideas de Lili, estuvo conformado por personal municipal de las Direcciones de Servicios Generales, Obras Públicas y Desarrollo Cultural; también formaron parte un metalúrgico y carpintero contratado.

Se trata de José Coronel -popularmente conocido como Tomate por su tono de piel- quien tiene una vasta experiencia en vendimia, con 32 carros departamentales en su haber.

Durante la presentación “Tomate” compartió con emoción su sentimiento por las obras realizadas, «Muy orgulloso de mi trabajo y muy agradecido de toda la gente. He tenido la suerte de tener unos cuantos intendentes como jefes, muchos muchachos amigos como directores, a lo que estoy muy agradecido porque bueno ya soy un jubilado más y gracias a Dios puedo seguir estando. Me siento orgulloso de mi departamento y de todas las autoridades que me han dado la oportunidad de poder compartir y trabajar con ellos».

Quien también asistió a la muestra fue Ariel Ávila, que tuvo la tarea de clavar y fijar cada pieza del transporte, al respecto expresó, «Han sido dos semanas tremendas, hemos trabajado a full, hemos reunido un equipo fantástico con Lili al frente y gracias a Dios salió todo bien».