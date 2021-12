Este martes por la mañana se dio a conocer el staff que realizará la celebración de la cosecha departamental denominada “Manos de Vendimia“, con guion a cargo de Silvia Cataldo, bajo la dirección de Héctor Moreno.

Durante el encuentro dirigieron palabras al team vendimial los Directores de Gestión y Desarrollo y Cultural, Mónica Benítez y Marcelo Pulido, respectivamente. También el experimentado Director Moreno y la Reina Nacional de la Vendimia Mayra Tous.

«Tengo el placer y el orgullo de dirigir otra nueva fiesta más. Han depositado en mi otra carga a mi espalda pero ellos lo que no saben es que lo hago con cariño y amor, porque para mi la Vendimia es una pasión. Donde me ha tocado estar he dejado mi corazón y mi alma», declaró el experimentado Director Moreno.

Por su parte Pulido expresó que los componentes de la fiesta trabajarán durante dos meses junto a los artistas seleccionados en las audiciones de actores y bailarines.

El acto central será el sábado 19 de febrero, fecha en que su Majestad Mayra Tous se despedirá de los atributos locales para dar lugar a una nueva representante de los tupungatinos. En la cita de presentación del Staff la embajadora del vino expresó, «Estoy muy feliz que el departamento presente su propuesta para la Vendimia 2022 y de que todos los artistas puedan volver al escenario. Desde mi lugar de artista sé que todos esperamos y anhelamos vivir la Vendimia. Seguramente entre todos vamos a dar una gran puesta en escena», de esa forma la soberana anticipó, «Me van a ver en el escenario y no solamente como Reina así que atentos. Los esperamos a todos».

Integrantes del staff

Guión: Silvia Cataldo

Dirección General: Héctor Moreno

Dirección de Actores: Carolina Martínez

Dirección Musical: Sebastián Morales

Dirección de Coreógrafos: Claudia Guzmán

Dirección de Escenografía: Guillermo Puicercús

Dirección de Imágenes y Video: Nicolás Pantaleo

Asistente de Dirección General: Gazale Saud

Producción General: Orlando Herrera

Coreógrafa de Contemporáneo: Leticia Chiapero

Coreógrafo de Folklore: Laureano Socaño

Diseño Lumínico: Daniel Luconi

Diseño de Utilería: Liliana Coletto

Asistente de Dirección Escenográfica: Jorge Galdame

Grabación y Mezcla Digital de Audio: Elias Tito

Asistente de Producción Ejecutiva: Karen Vega

Coreógrafa de Cuadro Español: Soledad Ruggeri

Coreógrafa de Cuadro Árabe: Aldana Arenas

Coreógrafo de Cuadro Urbano: Griselda Álvarez

Jefe de Vestuario: Antonella Buralli

Voz en Off Principal Masculina: Luis Montiel

Voz en Off Principal Femenina: Mónica Peré

Edición de Musicalización: Gastón López

Asistente de Vestuario: Noelia Ríos

Monitores de Contemporáneo: Micaela Brito, Laura Guerrero, Matías y Ricardo Oropel

Monitores de Folklore: Joaquín Díaz, Anahí López, Alexis Moyano y Roxana Ponce.

Monitor de Actores: Belén Díaz

Monitor de Cuadro Español: Laura García

Monitor de Cuadro Árabe: Abril Olmedo

Monitores de Cuadro Caporal: Melanie Berrios y Sergio Cisterna

Monitores de Cuadro Urbano: Antonella y Julieta Álvarez.

-Dirección de Gestión y Desarrollo Cultural.