Tupungato prepara un emotivo acto por el Día del Himno con cientos de niños como protagonistas

La Municipalidad de Tupungato y la comunidad educativa del JIE N° 0-025 Sol de Tupungato realizarán el próximo lunes 11 de mayo un acto conmemorativo por el Día del Himno Nacional Argentino. La actividad se desarrollará desde las 10.30 en la Explanada Municipal y tendrá como eje la participación de niñas y niños de nivel inicial bajo el lema “Nuestras voces se unen por una misma canción”.

Durante la jornada, estudiantes de salas de 3, 4 y 5 años interpretarán las estrofas del Himno frente a sus familias y vecinos del departamento. Además, estarán presentes las banderas de ceremonia nacionales y provinciales de las distintas instituciones educativas de Tupungato (en una convocatoria que reunirá a gran parte de la comunidad escolar).

La iniciativa forma parte de un proyecto institucional nacido en 2011 e impulsado originalmente por la docente jubilada Marcela Granizo. Con el paso de los años, la propuesta fue creciendo hasta ser declarada de interés departamental en 2013, consolidándose como una actividad tradicional orientada a fortalecer el amor por los símbolos patrios desde la primera infancia.

Desde la organización remarcaron que el proyecto busca que niñas, niños y sus familias reconozcan el valor del Himno Nacional como parte de la identidad colectiva. También destacaron que la música y el canto generan emociones compartidas (capaces de unir generaciones y reforzar el sentido de pertenencia comunitaria).

La invitación es abierta a toda la comunidad, en una celebración que cada año transforma la explanada municipal en un espacio de encuentro, emoción y patriotismo.