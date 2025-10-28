Tupungato prepara el 2° Maratón Aniversario: deporte, historia y paisaje

Tupungato se prepara para una nueva cita deportiva y patriótica. El domingo 16 de noviembre se realizará la Segunda Edición de la Maratón Aniversario, una competencia que unirá nuevamente a la comunidad y al Regimiento de Infantería de Montaña 11 (RIM 11) en una jornada donde el deporte, la historia y el paisaje se entrelazan para celebrar los 167 años del departamento y los 211 años de la unidad militar local.

La carrera, que en su primera edición convocó a corredores de toda la región, volverá a ofrecer dos circuitos principales de 6 y 12 kilómetros, con largada desde el interior del RIM 11. Podrán participar mujeres y varones mayores de 18 años, quienes recorrerán rutas emblemáticas que muestran la belleza natural y rural de Tupungato.

Las inscripciones ya están abiertas en la página oficial de la Maratón Aniversario, con cupos limitados. Cada participante recibirá un Kit Corredor que incluye remera, agua, frutas, barra de cereal, frutos secos, medalla finisher y sistema de chip para registrar los tiempos. Quienes deseen más información pueden acercarse a la oficina de Deportes y Recreación del Polideportivo Municipal (Mosconi 791) o comunicarse al 263 4620201.

En cuanto a los recorridos, el circuito de 6 kilómetros partirá desde el RIM 11 hacia calle Los Cuarteles, para luego girar en La Costa y avanzar rumbo a Gualtallary. Desde allí, los corredores descenderán por calle Independencia hasta Roca, continuando hacia Asistente Ubilla Sur y Avenida Belgrano, donde los esperará la meta en la Plaza Departamental.

El trayecto de 12 kilómetros demandará un esfuerzo mayor: comenzará también dentro del cuartel, seguirá por Los Cuarteles, Roca y La Vencedora, para luego conectar con La Costa y subir hasta Independencia, antes de tomar nuevamente Roca, Ubilla Sur y Belgrano hasta el punto final.

Más allá del desafío físico, la propuesta busca que cada corredor “sienta Tupungato en cada paso”, atravesando paisajes que combinan historia, montaña y comunidad. Así, esta maratón no solo será una competencia, sino también una celebración compartida entre el pueblo y su regimiento, reafirmando el vínculo de orgullo y pertenencia que los une desde hace más de dos siglos.