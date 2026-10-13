Tupungato premió a los ganadores de los Juegos Culturales 2026

Tupungato realizó el viernes pasado la entrega de premios de los Juegos Culturales 2026, una propuesta que convocó a participantes de distintas edades en disciplinas como pintura y dibujo, cuento, poesía, danza, fotografía, historieta, canto solista y conjunto musical. La ceremonia tuvo lugar en el Salón Cultural y contó con la presencia del intendente Gustavo Aguilera, la directora de Cultura, Romina Pinti, y parte de los jurados que evaluaron las obras y presentaciones.

La jornada incluyó espectáculos artísticos antes de la entrega de distinciones. El público disfrutó de una presentación de Tinku, un conjunto infantil de danzas españolas y la interpretación de la canción folklórica Eterno Amor, a cargo de la niña Alma Janet Luna Roldán. Durante el encuentro, Aguilera destacó la importancia de generar espacios de expresión artística para niños, jóvenes y adultos, así como de promover el intercambio y fortalecer la identidad cultural del departamento.

Aunque la edición 2026 ya no contempla instancias provinciales ni nacionales, el municipio decidió sostener la propuesta como un espacio de participación y reconocimiento del talento local. Cada disciplina contó con un jurado responsable de evaluar los trabajos, definir los puestos y otorgar menciones especiales, con categorías que abarcaron desde la infancia hasta los adultos mayores.

Entre los resultados de las disciplinas con premiación difundida, en pintura y dibujo se destacaron Leylén Ortiz, en Infantil A; Zoe Yasmin Bengolea Raya, con la obra Niña con alas, en Infantil B; Joaquín Carrizo, con Nuevo amanecer, en Sub 15; y Leonardo Antonio Ortiz, en la categoría +19, con su obra San Martín. En cuento, los primeros puestos fueron para Dylan Carlos Marcelo, en Infantil B, e Isabel Córdoba, en Adulto Mayor. En poesía, Juan Carlos Morales obtuvo el primer lugar en +19, mientras que Mónica Regina Ortiz encabezó la categoría Adulto Mayor. También se entregaron menciones especiales en distintas disciplinas.