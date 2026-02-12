Tupungato pone su esperanza en 14 ciclistas para la histórica 50° Vuelta de Mendoza

Con la mirada puesta en la 50° edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza, Tupungato oficializó este jueves a los 14 corredores que representarán al departamento en la competencia más importante del calendario provincial, que comienza hoy con el prólogo en Godoy Cruz.

La presentación se realizó en el Hotel Turismo Tupungato, donde el intendente Gustavo Aguilera y el director de Deportes y Recreación, Diego Guiñazú, compartieron un encuentro con los ciclistas y el manager José “Pepe” Nebot. El departamento competirá con dos equipos y una estrategia que combina talentos locales con refuerzos de otras provincias, en una edición considerada histórica por sus 50 años.

Uno de los referentes del ciclismo tupungatino, Rodrigo Santana, valoró el respaldo institucional y destacó el significado personal de participar en esta edición. “Es un esfuerzo muy grande entrenar todos los días y el apoyo es fundamental. Estar en estos 50 años es algo muy especial”, expresó. El corredor, con trayectoria en el ámbito local y nacional, señaló que el objetivo es representar al departamento con compromiso deportivo y humano.

La edición de este año tendrá un atractivo adicional para el departamento: la primera etapa, prevista para el viernes 13 de febrero, finalizará frente a la Plaza Departamental de Tupungato, tras un recorrido de 123 kilómetros desde Junín, pasando por El Carrizal. La llegada está estimada para las 18.30 y marcará el regreso de una meta final al corazón del departamento después de varios años.

El intendente Aguilera destacó la importancia de que Tupungato no solo participe con sus corredores, sino que también sea anfitrión de una etapa. En ese marco, convocó a los vecinos a acompañar el paso del pelotón y alentar a los equipos locales.

En lo deportivo, la delegación se dividirá en dos escuadras. La Asociación Peña Ciclista Tupungato estará integrada por Miguel Nebot, Franco Miranda, Román Mastrangelo, Maximiliano Navarrete, Walter Sepúlveda, Diego Valenzuela y Denis Heredia. Por su parte, el equipo Municipalidad de Tupungato contará con Rodrigo Santana, Andrés Viotto, Felipe Turano, Felipe Pizarro, Emiliano Montoya, Carlos Tarifa y Nicolás Hernández.

Desde el plantel señalaron que la preparación fue intensa en las semanas previas. Algunos corredores remarcaron que el nivel físico llega en buenas condiciones y que el objetivo es que cualquiera de los 14 representantes pueda disputar etapas y dejar al departamento en los primeros puestos.

El cronograma indica que hoy jueves 12 se realizará el prólogo y la presentación oficial de equipos en Godoy Cruz desde las 18. Mañana viernes 13 tendrá lugar la Etapa 1 con llegada a Tupungato, mientras que el jueves 19 el pelotón volverá a atravesar el departamento en la etapa reina del Valle de Uco rumbo al Manzano Histórico, con paso estimado a las 17.30.

La competencia podrá seguirse en vivo a través de la transmisión de LV10 104.1 FM y 720 AM. Tupungato vuelve a ser protagonista en la “edición de oro” de la Vuelta, tanto en la ruta como en la organización.