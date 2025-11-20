Tupungato: pocos cupos para el último curso de Manipulación de Alimentos de este año

Con el cierre del año y el aumento de eventos, fiestas y temporada alta en fábricas y comercios gastronómicos, el Área de Bromatología de Tupungato anunció las últimas fechas del 2025 para el Curso de Manipulación Segura de los Alimentos. La capacitación, obligatoria para quienes trabajen en contacto con alimentos, no se dictará en enero, por lo que diciembre será la última oportunidad para tramitar o renovar el carnet.

Para inscribirse, los interesados primero deben gestionar el boleto de pago en la Oficina de Rentas del edificio municipal (Av. Belgrano 348) y abonar el canon correspondiente en Tesorería, con atención de lunes a viernes de 7 a 13. También pueden hacerlo en la delegación municipal de Cordón del Plata (El Álamo y Salvador Vidal) o mediante pago online.

Luego, la inscripción se completa en el Formulario Online disponible en la página oficial del Municipio, accediendo desde el banner del Curso en www.tupungato.gov.ar. Para quienes no tengan acceso a internet, se habilitó la posibilidad de inscribirse presencialmente en la oficina de Bromatología, en el primer piso del edificio municipal.

Una vez confirmada la inscripción, el área envía por correo electrónico un Manual de Estudio, que los participantes deben leer antes de asistir al encuentro. Durante la capacitación se evacúan dudas y al finalizar se toma una evaluación escrita, requisito indispensable para obtener el carnet.

Fechas confirmadas para diciembre 2025

Cursos completos – doble jornada obligatoria

Martes 2 y 9 de diciembre – 8.30 a 12.30

Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060)

Miércoles 3 y 10 de diciembre – 8.30 a 12.30

Hotel Turismo Tupungato

Hotel Turismo Tupungato

Renovación del carnet

Viernes 12 de diciembre – 8.30

Hotel Turismo Tupungato

Desde el Municipio recomiendan inscribirse con anticipación debido a la alta demanda de fin de año.