Tupungato: plantas de marihuana secuestradas y personas detenidas en operativos preventivos

Durante la jornada del jueves, entre las 9 y las 12 de la mañana, personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato llevó a cabo un operativo dentro del Barrio Arco Iris y en el asentamiento que está en la zona del basural.

En dicho lugar, la Policía desplegó varios móviles, equipos biométricos y cámaras corporales para identificar a las personas que circulaban por la zona tanto a pie como en vehículos. Dando como resultado la detención de varias personas.

Entre dichos detenidos se encontraba un hombre de 48 años que tenía pedido de captura desde 2018 y una mujer de 39 años que tenía medidas pendientes con la Justicia. Además se logró el secuestro de 16 plantas de marihuana y producto de la misma en proceso de secado para consumo, esto en dos puntos distintos de la zona trabajada.