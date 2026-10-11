Tupungato pisó fuerte en la Feria Internacional de Turismo mostrando su oferta turística

Tupungato estuvo presente en la 30° Edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolló en Buenos Aires. Durante cuatro jornadas, el departamento tuvo la oportunidad de promocionar sus atractivos y servicios turísticos ante visitantes, prestadores, agencias y operadores nacionales e internacionales.

La delegación tupungatina estuvo integrada por representantes del sector público y privado, junto con integrantes de la actividad turística local, quienes participaron de las distintas jornadas de promoción y vinculación.

El director de Desarrollo Económico y Turismo de Tupungato, Gastón Livellara, realizó un balance positivo de la experiencia y destacó la posibilidad de presentar al departamento ante un público amplio y especializado:“Fue una experiencia muy linda, con mucha expectativa. Es mi primera vez en esta Feria Internacional de Turismo y tuvimos la posibilidad de ofrecer todo lo que representa el turismo en Tupungato”.

Uno de los principales ejes de la participación tupungatina fue la presentación de la App Web turística del departamento «Tupungato tu destino», una herramienta destinada a acercar a visitantes y turistas toda la información vinculada con la oferta local. La herramienta permite consultar información turística y, además, mantener los contenidos actualizados de manera permanente, facilitando el acceso a los servicios y propuestas que ofrece el departamento.

Otro de los momentos destacados de la participación de Tupungato en la FIT fue la presentación vinculada a Meliá, cadena hotelera que proyecta una importante inversión en el departamento.

Según informó el funcionario Livellara, el emprendimiento permitirá incorporar 120 plazas hoteleras y estará orientado, entre otros segmentos, al desarrollo del turismo de congresos, ampliando la infraestructura y las posibilidades de recepción de visitantes. Para el departamento, esta inversión representa una nueva oportunidad de crecimiento y diversificación de la actividad turística, acompañando el posicionamiento de Tupungato como destino.

La participación en la FIT también permitió generar contactos y fortalecer vínculos con distintos actores del sector turístico. En este marco, se comenzó a trabajar en las próximas acciones de promoción y comercialización, entre ellas el Workshop previsto para el 12 de noviembre, que permitirá vincular a prestadores turísticos de Tupungato con agencias de viajes de Mendoza y de provincias de la región.