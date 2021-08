Una familia de Tupungato compartió en las redes sociales un aberrante hecho contra un perrito que se había extraviado y era buscado por su familia. La necesidad de concientizar y de educar en el amor hacia las mascotas y el resto de los seres vivos.

Daiana Ortiz dialogó con Diario NDI para contar la triste situación que tuvo que vivir junto a su familia en el barrio Arcoiris de Tupungato.

«El es Tobi un caniche que me lo regaló la abuela de mi marido, y yo tengo una caniche que la tenía alzada, es por eso que se me escaparon el sábado a la tarde, por lo cual la perra volvió pero él no había vuelto, entonces lo llamábamos para ver si venía y no.. Al otro día voy a ver dónde encerré mi caniche para ver si había vuelto el perro y no! Entonces con mi hijo y mi cuñadito lo salimos a buscar y fue ahí donde lo encontramos ya muerto quemado con aceite caliente y un puntazo creemos nosotros, fue cerca de la casa de donde vivimos!», explicó Daiana.

Las imágenes de Tobi se replicaron en las redes y muestran la necesidad de concientizar en el amor y cuidado por el ambiente y los seres vivos.

Como publicó Diario NDI anteriormente, en la actualidad, existe un gran número de perros deambulando por las calles del Valle de Uco, por lo que las diferentes protectoras de animales sugieren tener empatía por ellos, ayudarlos en la medida que se pueda, con alimento y agua; en caso de ser mascotas perdidas, hacer uso de las redes sociales para encontrar a sus dueños.

Cientos de perritos viven en la calle, o permanecen gran parte del día en ella, y están expuestos a sufrir lesiones graves por atropello, maltrato, hambre, frío y soledad, considerando que la vida en la calle aumenta las probabilidades de que estos animales puedan contraer un gran número de enfermedades.

Noticias en 1 minuto