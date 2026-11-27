La Municipalidad de Tupungato anunció una nueva entrega de recursos para fortalecer el funcionamiento de las instituciones que trabajan con el fútbol infantil en el departamento. El aporte contempla la distribución de equipamiento deportivo y un subsidio de un millón de pesos para cada escuelita que integra la Liga Municipal.

La entrega se realizó en el Hotel Turismo, con la participación del intendente y del director de Deportes, Diego Guiñazú. Los kits distribuidos incluyen 10 pelotas de fútbol, 50 pecheras, 30 conos, 8 vallas de entrenamiento y 2 escaleras de coordinación, además de botiquines de primeros auxilios, infladores y silbatos.

En paralelo, cada institución recibirá un nuevo aporte económico de $1.000.000, que será otorgado mediante la Fundación Lucila Bombal. Según lo informado por el municipio, el subsidio está destinado a acompañar y sostener las actividades de las organizaciones beneficiarias.

La Liga Municipal de Escuelitas de Fútbol fue presentada oficialmente en agosto de 2025, con el objetivo de integrar y respaldar a las entidades dedicadas al fútbol infantil. En esta entrega participaron instituciones de El Peral, San José, Villa Bastías, El Social, La Arboleda, Cordón del Plata, Sporting, Juvenil, Los Leones, Los Lobitos y Malvinas Argentinas.