Search
Instagram Facebook Twitter
2 (97)
control

Tupungato: operativos preventivos permitieron detener a varias personas y frustrar robos

Los efectivos lograron sacar a varios delincuentes de las calles y recuperaron elementos que estaban siendo robados

Durante la madrugada del martes, personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato realizó un operativo preventivo en la jurisdicción de la Comisaría 20 y de la Subcomisaría de San José, escenarios donde hubo detenciones y secuestros.

En el casco céntrico de Tupungato se logró detener a cinco personas; la primera de ellas cayó cerca de la 1 cuando se controlaba entre calles Belgrano y Centenario, allí se identificó a un sujetó de 29 años que tenía pedido de captura.

La segunda detención se dio media hora después cuando los efectivos quisieron identificar a dos masculinos presentes en la calle 2 del barrio Martín Fierro; en ese momento uno se dio a la fuga y tras perseguirlo 300 metros lograron detenerlo para saber que se trataba de un hombre de 33 años con dos pedidos de captura.

La tercera detención se dio cerca de las 3, cuando el personal quiso requisar a dos masculinos que caminaban por Belgrano y Güemes, a estos les encontraron una réplica de arma de fuego y terminaron siendo detenidos por portar elementos idóneos para delinquir.

Finalmente, siendo casi las 4, personal de la UEP se movilizó a una finca en el distrito de San José, donde había un hurto activo de manzanas; llegando para impedir que siguieran robando y recuperando 20 bolsas de arpillera que ya habían cargado.

ETIQUETAS:

roboTupungatooperativodetención

+ Noticias

control

Tupungato: operativos preventivos permitieron detener a varias personas y frustrar robos

Por: Redacción NDI

lamentable

Un cortocircuito provocó un incendio en San Carlos y un menor quedó hospitalizado

Por: Redacción NDI

Controles

Un operativo terminó con 16 aprehendidos en San Carlos

Por: Redacción NDI

Comicios

Elecciones municipales: las listas que competirán el 22 de febrero

Por: Redacción NDI

CULTURA

La Orquesta Barroca de Mendoza presenta “Boleros Sinfónicos” para celebrar el amor

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

La Avenida Sarmiento se vestirá de Carnaval y Vino el próximo domingo

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter