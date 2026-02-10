Tupungato: operativos preventivos permitieron detener a varias personas y frustrar robos

Durante la madrugada del martes, personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato realizó un operativo preventivo en la jurisdicción de la Comisaría 20 y de la Subcomisaría de San José, escenarios donde hubo detenciones y secuestros.

En el casco céntrico de Tupungato se logró detener a cinco personas; la primera de ellas cayó cerca de la 1 cuando se controlaba entre calles Belgrano y Centenario, allí se identificó a un sujetó de 29 años que tenía pedido de captura.

La segunda detención se dio media hora después cuando los efectivos quisieron identificar a dos masculinos presentes en la calle 2 del barrio Martín Fierro; en ese momento uno se dio a la fuga y tras perseguirlo 300 metros lograron detenerlo para saber que se trataba de un hombre de 33 años con dos pedidos de captura.

La tercera detención se dio cerca de las 3, cuando el personal quiso requisar a dos masculinos que caminaban por Belgrano y Güemes, a estos les encontraron una réplica de arma de fuego y terminaron siendo detenidos por portar elementos idóneos para delinquir.

Finalmente, siendo casi las 4, personal de la UEP se movilizó a una finca en el distrito de San José, donde había un hurto activo de manzanas; llegando para impedir que siguieran robando y recuperando 20 bolsas de arpillera que ya habían cargado.