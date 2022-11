Lo detuvieron en Tupungato y al revisar su vehículo vieron que tenía todos los elementos de identidad vehicular adulterados.

A las 17 horas del día lunes una Unidad Especial de Patrullaje armó un control en una zona rural, sobre las calles La Costa y Callejón Gibbes. Esto para controlar la circulación y lo que se transporta por esas zonas.

Mientras se realizaba este control en Tupungato, se detuvo la marcha de una motocicleta 110cc. Al revisar el vehículo vieron que había varias infracciones en lo que respecta a las leyes.

En la revisión los efectivos encontraron que, los números de motor y cuadro estaban limados, no tenía un sistema de luces en condiciones, no tenía espejos retrovisores y la patente no respondía a esa moto, sino a una Zanella 150cc a nombre de otra persona.

La oficina fiscal dio las directivas de secuestrar el rodado por adulteración de de números y el conductor fue trasladado a la comisaría para poder constatar antecedentes y citarlo a declarar.