Tupungato: llegó a trabajar en bicicleta y cuando se dio cuenta se la habían robado

En la noche del lunes, cerca de las 22, personal de la Policía radicado en la Comisaría 20 dio intervención a un hecho delictivo en el departamento de Tupungato. Más específicamente, en una gomería ubicada en el barrio Martín Fierro.

Allí, según informaron, un hombre de 71 años llegó a trabajar a su gomería y pasó gran parte de la jornada, cuando en un momento sin darse cuenta le robaron la bicicleta que estaba colocada en la vereda del propio local.

Tratándose de una bici rodado 29, la cual quedó bajo un pedido de búsqueda dispuesto por la Fiscalía. Además, en el lugar trabajó personal de Investigaciones para intentar conseguir algún dato sobre este delito en el barrio tupungatino.