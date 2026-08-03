Tupungato lanzó un concurso de dibujo y pintura para chicos de 6 a 12 años

La Municipalidad de Tupungato, a través de las direcciones de Cultura y Educación, junto con la Asociación Cultural Sanmartiniana Valle de Uco, abrió la convocatoria para participar del concurso de dibujo y pintura “San Martín, Las Heras y La Talcahuano”, una iniciativa destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años. El certamen propone que los participantes representen, mediante distintas técnicas artísticas, la amistad entre el General José de San Martín y el General Juan Gregorio Las Heras, además de destacar el legado de la histórica Banda Militar Talcahuano.

El concurso estará dividido en dos categorías, de 6 a 9 años y de 10 a 12 años, y cada participante podrá presentar una sola obra en hoja tamaño A4, con técnica y formato libres. Desde la organización remarcaron la importancia del acompañamiento de las familias y docentes para que los chicos conozcan la historia y puedan inspirarse al momento de crear sus dibujos.

Las bases y condiciones podrán retirarse hasta el viernes 14 de agosto, mientras que la recepción de las obras se extenderá hasta el martes 18 de agosto. Ambos trámites deberán realizarse de forma presencial en la Dirección de Cultura, ubicada en calle 9 de Julio 175, de lunes a viernes entre las 8 y las 14.

Las producciones serán evaluadas por un jurado integrado por un representante de la Asociación Cultural Sanmartiniana del Valle de Uco y dos artistas plásticos, quienes seleccionarán los tres mejores trabajos de cada categoría. Los finalistas serán notificados telefónicamente y los resultados también se difundirán a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Tupungato.